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Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников

Стало известно, когда FIS рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников
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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) назвала примерную дату рассмотрения вопроса о возвращении российских лыжников к международным соревнованиям.

«Совет FIS обсудит тему участия России и Беларуси в международных турнирах на своём следующем заседании, которое состоится в конце мая. До этой встречи действующая политика не изменится», — сообщили «РИА Новости Спорт» в пресс-службе организации.

Напомним, российские и белорусские лыжники, как и большинство других спортсменов из этих двух стран, были отстранены от международных стартов в марте прошлого года из-за военных действий на Украине.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала международные федерации за излишнюю политизацию спорта.

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