Шистад — о борьбе с Сундлинг на финише: счастлива, что снова победила её

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад поделилась эмоциями от победы в коньковом спринте в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине, отметив атмосферу на стадионе в эстонской столице.

В упорной борьбе на финише норвежка вырвала победу у шведской лыжницы Йонны Сундлинг. Третье место досталось швейцарке Надине Фендрих.

«Было весело соревноваться перед таким количеством людей. Я так счастлива, что снова победила Йонну», — сказала Шистад в интервью Viaplay.

Отметим, что до конца сезона-2022/2023 Кубка мира остался один этап, который с 24 по 26 марта пройдёт в Лахти (Финляндия).

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).