Шистад — о борьбе с Сундлинг на финише: счастлива, что снова победила её
Поделиться
Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад поделилась эмоциями от победы в коньковом спринте в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине, отметив атмосферу на стадионе в эстонской столице.
В упорной борьбе на финише норвежка вырвала победу у шведской лыжницы Йонны Сундлинг. Третье место досталось швейцарке Надине Фендрих.
«Было весело соревноваться перед таким количеством людей. Я так счастлива, что снова победила Йонну», — сказала Шистад в интервью Viaplay.
Отметим, что до конца сезона-2022/2023 Кубка мира остался один этап, который с 24 по 26 марта пройдёт в Лахти (Финляндия).
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
Комментарии
- 22 марта 2023
-
00:39
- 21 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:34
-
23:05
-
22:45
-
22:30
-
22:07
-
21:55
-
19:26
-
18:49
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:30
-
17:13
-
17:12
-
17:05
-
16:59
-
16:45
-
16:32
-
13:56
-
13:55
-
13:38
-
13:19
-
13:10
-
12:58
-
12:40
-
12:30
-
12:10
-
11:54
-
11:42
-
11:34
Партнерский контент