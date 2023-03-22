Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужской командный спринт, где смотреть

Сегодня, 22 марта, в Тюмени пройдёт мужской командный спринт свободным стилем в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.

Квалификация начнётся в 9:30 мск. Финал гонки запланирован на 11:00 мск. Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Вчера, 21 марта, в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам состоялась коньковая разделка на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин. В женской части соревнований победу одержала Екатерина Смирнова. У мужчин первенствовал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские лыжники отстранены от участия в Кубке мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) в связи с ситуацией на Украине.