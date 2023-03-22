«Это была настоящая битва». Эвен Нортуг — о контакте с Ангером в финале спринта Кубка мира

Норвежский лыжник Эвен Нортуг прокомментировал контакт со шведским спортсменом Эдвином Ангером, произошедший во время финального спринтерского забега на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 по лыжным гонкам.

«Это было интересно. Я хотел вновь подняться на подиум и чувствовал, что должен бороться за это. Я вступил в борьбу с Ангером на последнем повороте и не понял, как именно это произошло. Мне просто нужно было занять место на подиуме. Это была настоящая битва. Мне ничего не оставалось, кроме как вступить в неё», — приводит слова Нортуга NRK со ссылкой на Viaplay.

Лыжные гонки. Кубок мира, 14-й этап, Таллин. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3.

2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,6 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,7.

4. Эдвин Ангер (Швеция) +3,8.