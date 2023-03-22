Ангер — о контакте с Нортугом в спринте: он толкнул меня к ограждению, я потерял скорость

Шведский лыжник Эдвин Ангер прокомментировал контакт с норвежским спортсменом Эвеном Нортугом во время финального спринтерского забега на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 по лыжным гонкам.

«Мы шли бок о бок, очень близко друг к другу, и зацепились. Эвену удалось удержаться на ногах, он толкнул меня к ограждению. Я оказался на рыхлом снегу и резко потерял скорость. Шансы на подиум резко упали, и я не смог исправить ситуацию. Это очень обидно и тяжело», — приводит слова Ангера Expressen.

Лыжные гонки. Кубок мира, 14-й этап, Таллин. Спринт, свободный стиль. Мужчины, 1,4 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.14,3.

2. Лука Шанава (Франция) — отставание 2,6 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,7.

4. Эдвин Ангер (Швеция) +3,8.