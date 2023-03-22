Пантрина: на последнем круге получился колоссальный отрыв, даже говорили идти спокойнее

Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала победу в финале женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. В составе команды Тюменской области она выступила вместе с Екатериной Смирновой.

«Думала, что Носкова может бороться. Мы вместе работали в Сочи, делали короткие ускорения, и они там были сильны. Катя меня обыгрывала на коротких ускорениях. Мы с ней боролись, натягивали, чтобы у других было отставание. Ну а на последнем круге я пошла с самого старта и до самого финиша работала. Получился колоссальный отрыв, и мне даже говорили идти спокойнее. Макушку последнего подъёма уже шла не на максимум», — сказала Пантрина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 26.39,9.

2. ХМАО-Югра — 1 (Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова) — отставание 18,2 секунды.

3. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Юлия Ступак) +32,6.