«Отстояла честь биатлонисток». Носкова — о серебре в командном спринте на ЧР по лыжам

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала выступление в командном спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Спортсменка в составе команды ХМАО-Югра завоевала серебряную награду.
«Было очень классно, мне понравилось. После вчерашней гонки я была недовольна результатом и понимала, что это не то, на что мы способны. Сегодня прямо со старта была заряжена, и у нас всё сложилось. Это супер. Конечно, жаль, что не удалось поближе зарубиться с Пантриной, но она спринтерша и надо отдать ей должное. В борьбе с остальными девчонками мы смотрелись достойно.
Хочу поблагодарить всех, кто за нас болеет, сморит, верит в нас. И спасибо всем, кто нам здесь помогал. Лыжи сегодня неплохо работали, но на последнем круге уже было тяжело, всё растаяло. Там надо было, конечно, терпеть сквозь зубы.
Думаю, я отстояла честь биатлонисток сегодня. Биатлон, мы крутые! Ребята, у нас всё будет классно. Поздравила ли Каплина? Сейчас она рулит в дороге. Лиза, в следующий раз с тобой побежим», — сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».
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