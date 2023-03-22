«Отстояла честь биатлонисток». Носкова — о серебре в командном спринте на ЧР по лыжам

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала выступление в командном спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Спортсменка в составе команды ХМАО-Югра завоевала серебряную награду.

«Было очень классно, мне понравилось. После вчерашней гонки я была недовольна результатом и понимала, что это не то, на что мы способны. Сегодня прямо со старта была заряжена, и у нас всё сложилось. Это супер. Конечно, жаль, что не удалось поближе зарубиться с Пантриной, но она спринтерша и надо отдать ей должное. В борьбе с остальными девчонками мы смотрелись достойно.

Хочу поблагодарить всех, кто за нас болеет, сморит, верит в нас. И спасибо всем, кто нам здесь помогал. Лыжи сегодня неплохо работали, но на последнем круге уже было тяжело, всё растаяло. Там надо было, конечно, терпеть сквозь зубы.

Думаю, я отстояла честь биатлонисток сегодня. Биатлон, мы крутые! Ребята, у нас всё будет классно. Поздравила ли Каплина? Сейчас она рулит в дороге. Лиза, в следующий раз с тобой побежим», — сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».