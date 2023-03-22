Терентьев — о командном спринте: задача была дать Большунову как можно меньшее отставание

Российский лыжник Александр Терентьев высказался о победе в командном спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Терентьев выступал в составе команды Архангельской области вместе с Александром Большуновым.
«Самочувствие стало чуть лучше. Снег очень тяжёлый, рабочий, поэтому моей задачей была усидеть до конца и дать Александру как можно меньшее отставание от лидеров.
Как Наташа? Нормально, болеет за нас, переживает. Привет ей передаю, она смотрит нас. А ещё хотел бы сказать спасибо Денису Спицову: вновь бежал на его лыжах. Что «классикой», что коньком бегу на его лыжах с белым пластиком. Спасибо ему, что помогает и выручает», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — 23.25,0.
2. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 1,4 секунды.
3. Тюменская область — 3 (Иван Якимушкин, Евгений Белов) +7,8.
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