Александр Большунов: на прологе командного спринта было очень сложно. Пробежал без эмоций

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в командном спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в составе команды Архангельской области.
«Сегодня на прологе было очень сложно. Даже на разминке почувствовал, что немного подустал, и пролог пробежал без эмоций. Проиграл достаточно много для спринта. Был час, за который я успел восстановиться, и в финале самочувствие было намного лучше. Да, не такое суперское, но этого хватает, чтобы побеждать.
Ещё сегодня после работы над ошибками мне очень хорошо подготовили лыжи, они прямо идеально катили. У нас сервиса как такового здесь нет, работает Юрий Викторович. Сегодня на белом пластике бежал, всё работало отлично.
Семья где-то здесь. Чувствую, что они рядом. Когда уходил на пролог, поцеловал Еву в щёчку. Она уже гулять собиралась. Всё нормально», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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