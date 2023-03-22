Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал третью победу подряд на соревнованиях чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени, победив в финале мужского командного спринта свободным стилем. В составе команды Архангельской области Большунов выступил с Александром Терентьевым.

Ранее в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам Александр Большунов уже побеждал в разделке на 15 км свободным стилем и скиатлоне на 30 км.

Напомним, Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Следующие гонки на чемпионате России — 2023 в Тюмени пройдут 24 марта. Мужчины и женщины будут соревноваться в эстафетах. Турнир продлится до 26 марта.