Ступак: по ощущениям сегодняшняя гонка была самой тяжёлой

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в финале женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. По итогам гонки она заняла третье место в составе команды Республики Коми, за которую выступила вместе с Ольгой Царёвой.

«Сегодня было тяжело. Я всегда жду от себя прыти, вне зависимости от состояния. Для меня всегда загадка, как я буду вести себя на лыжне. Сегодня в целом понравилось, как вела себя на лыжне, но хотелось бы всё-таки переложиться ближе к девчонкам, чтобы побороться за первую позицию, однако там уже был слишком большой разрыв.

Танцы на финише? На самом деле просто тело просит, и всё.

Что случилось с Олей на последнем круге? Видели, какой круг у нас? Очень весёлый. Поэтому всё логично. У меня на третьем круге уже тоже было видно, что подсела. Круг тяжёлый, мне звонят иностранные коллеги и говорят: «Почему вы бегаете спринт по пять минут? Мне кажется, это ненормально». Я говорю, что к нам же FIS приезжал. А они отвечают: «FIS обычно не делает больше 3,5 минут». Мало того, что здесь очень крутые подъёмы для дистанционных гонок, тут ещё и спринт накрутили такой качественный, что чистым спринтерам, думаю, сложновато было.

По ощущениям эта гонка была самой тяжёлой. В спринте у меня было хорошее состояние, да и сегодня тоже. Я больше ориентируюсь не на тяжести, а на то, что всё получилось — это самое главное», — сказала Ступак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.