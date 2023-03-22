Большунов: с Терентьевым по тактике на командный спринт даже не разговаривали

Российский лыжник Александр Большунов высказался о выступлении в командном спринте на чемпионате России. Команда Архангельской области стала первой в этой гонке.

«В квалификации было сложное самочувствие, но за час успел восстановиться, и когда побежали финал, уже получше было. Плюс сегодня Юрий Викторович с Артёмом Жмурко очень хорошо лыжи подготовили.

С Саней Терентьевым по тактике даже не разговаривали, потому что у меня самочувствие было непонятное, у него тоже не лучшее. Только договорились, в каком месте будем передавать эстафету, чтобы было понятно, где кто кого ждёт, и всё. Из-за самочувствия было нервно — не хочется команду подводить. Но когда побежали, понял, что всё нормально. Доволен ли? Да, конечно, выиграли», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.