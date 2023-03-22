Губерниев: Елена Вяльбе не вышла награждать биатлонистку Носкову… А что случилось?
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не вышла на награждение призёров женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Об этом сообщил ведущий репортаж с соревнований известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Отмечается, что это может быть связно с завоеванием серебряной награды биатлонисткой Екатериной Носковой, выступившей в составе первой команды ХМАО-Югра.
«Елена Вяльбе не вышла награждать биатлонистку Носкову, хоть и диктор на стадионе обьявил Президента ФЛГР… А что случилось?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Елена Вяльбе заявляла, что будет не очень рада успеху биатлонистов на соревнованиях лыжного чемпионата России.
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