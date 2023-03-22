FIS и IBU введут полный запрет на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж

Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) объявили о введении запрета на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж. Запрет будет действовать с начала сезона-2023/2024.

«Мы рады, что теперь можем ввести полный запрет на использование фторсодержащих средств на крупных соревнованиях. Это ключевой шаг в обеспечении честности соревнований и минимизации неблагоприятного воздействия на здоровье и окружающую среду», — приводит слова вице-президента FIS Романа Кумпоста пресс-служба организации.

Лыжи спортсменов будут проходить тестирование перед крупными соревнованиями. Метод тестирования инвентаря будет разработан при сотрудничестве рабочих групп FIS и IBU.