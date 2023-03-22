Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо одержал победу, Голберг и Пеллегрино — в топ-3

В Таллине (Эстония) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа в спринте стала для него 31-й в рамках этапов Кубка мира.

По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2482.

2. Пол Голберг (Норвегия) – 2061.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1551.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1185.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1175.

7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1033.

8. Бен Огден (США) – 1012.

9. Михал Новак (Чехия) – 929.

10. Ришар Жув (Франция) – 927.