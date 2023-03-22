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Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо одержал победу, Голберг и Пеллегрино — в топ-3

Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо одержал победу, Голберг и Пеллегрино — в топ-3
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В Таллине (Эстония) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Эта победа в спринте стала для него 31-й в рамках этапов Кубка мира.

По итогам гонки изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2482.
2. Пол Голберг (Норвегия) – 2061.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1551.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1218.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1185.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 1175.
7. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1033.
8. Бен Огден (США) – 1012.
9. Михал Новак (Чехия) – 929.
10. Ришар Жув (Франция) – 927.

Клебо опять разобрался со всеми соперниками, как с детишками. И обеспечил себе Кубок мира! Клебо опять разобрался со всеми соперниками, как с детишками. И обеспечил себе Кубок мира!
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