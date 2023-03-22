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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Диггинс отстаёт от лидирующей Тириль Венг на 110 очков

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Диггинс отстаёт от лидирующей Тириль Венг на 110 очков
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Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей соревнований в спринте свободным стилем на 1,6 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Таллине. Отметим, что это третья подряд победа Шистад в спринте на КМ.

По итогам гонки изменилось положение лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) – 1888.
2. Джессика Диггинс (США) – 1778.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1670.
4. Рози Бреннен (США) – 1486.
5. Надине Фендрих (Швейцария) – 1336.
6. Фрида Карлссон (Швеция) – 1220.
7. Катарина Хенниг (Германия) – 1176.
8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1161.
9. Майя Дальквист (Швеция) – 1113.
10. Хайди Венг (Норвегия) – 1061.

Напомним, российские лыжницы не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.

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