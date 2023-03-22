«Поддерживаем нашего папу». Жена Большунова опубликовала милое семейное фото с ЧР

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях милое семейное фото с чемпионата России – 2023, который проходит в Тюмени.
«Поддерживаем нашего папу», — подписала фото Анна, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Анны Большуновой
В Тюмени Большунов уже выиграл скиатлон, гонку с раздельным стартом на 15 км и командный спринт.
Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями, у них родилась дочь, которую назвали Евой. Анна – бывшая лыжница сборной России.
26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).
- 22 марта 2023
-
20:45
-
19:21
-
18:30
-
18:12
-
17:23
-
17:11
-
16:07
-
13:56
-
13:33
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:19
-
12:03
-
11:52
-
11:46
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:15
-
11:04
-
10:57
-
10:36
-
10:15
-
09:52
-
09:22
-
09:17
-
08:00
-
00:39
- 21 марта 2023
-
23:58