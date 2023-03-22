«Поддерживаем нашего папу». Жена Большунова опубликовала милое семейное фото с ЧР

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях милое семейное фото с чемпионата России – 2023, который проходит в Тюмени.

«Поддерживаем нашего папу», — подписала фото Анна, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Анны Большуновой

В Тюмени Большунов уже выиграл скиатлон, гонку с раздельным стартом на 15 км и командный спринт.

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями, у них родилась дочь, которую назвали Евой. Анна – бывшая лыжница сборной России.

26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).