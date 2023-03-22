Сергей Устюгов передумал и планирует выступить в марафоне на чемпионате России — 2023

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о планах олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете Сергея Устюгова на оставшуюся часть чемпионата России – 2023 в Тюмени.

«Как же быть недовольным, если Сергей Устюгов добывает медали для нашего родного Ханты-Мансийского округа. Мы очень довольны и рады, ждём ещё медали. Надеюсь, что они ещё будут. Мы не следим за его подготовкой, он находится на самоподготовке. Он сам находится на связи с Маркусом (Крамером), который пишет ему план. Никакого контроля с нашей стороны нет, потому что он взрослый спортсмен, он знает, что и как ему лучше. Сергей ещё побежит 50 километров, а также 70 километров в Мончегорске», — приводит слова Турышева «РИА Новости Спорт».

Отметим, что перед стартом ЧР Устюгов заявлял, что не собирается принимать участия в марафоне. Мужской марафон на 50 км классическим стилем пройдёт 26 марта.