Панкратов: после этапа Кубка мира в Таллине никто не скажет, что у Клебо особенные лыжи

Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, бывший российский лыжник Николай Панкратов восхитился выступлением пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на Кубке мира – 2022/2023.

Клебо досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Ранее, на этапе КМ в Таллине (Эстония) Йоханнес завоевал золото в личном спринте. Лыжи всех спортсменов в той гонке были обработаны одним типом смазки.

«Уникальный спортсмен и в этом сезоне рекорд за рекордом бьёт. На трассе знает, где ускориться, где можно сзади проехать. Его спринтерские способности вызывают восхищение. Его можно обойти только после какой-то травмы, наверное. Он вне досягаемости. Кстати, интересно, что в Таллине лыжи всем участникам готовила одна компания. Никто не может сказать после этого, что у Клебо какие-то они особенные», — приводит слова Панкратова телеграм-канал радио «Движение».