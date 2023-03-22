Малыш о словах Вяльбе: FIS придётся выбирать — хотят они видеть 30 стран или только Россию

Четырёхкратный чемпион мира в прыжках с трамплина, а ныне глава лыжной ассоциации Польши Адам Малыш отреагировал на недавние слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о возможности возвращения россиян на международную арену.

«Не так давно он (глава FIS Йохан Элиаш) набрал нашему генеральному секретарю, они достаточно долго общались. Из разговора было ясно: Россию надо возвращать», — ранее заявила Вяльбе.

«Надеюсь, она лишь выдаёт желаемое за действительное. Я знаю, что в FIS есть люди, выступающие за возвращение россиян, так же, как и в МОК. На текущий момент мы в числе 30 стран, подписавших письмо, где говорится, что мы не можем дать согласия на это. Поэтому, думаю, если дело дойдёт до крайностей, FIS придётся выбирать, хотят они видеть 30 стран или только россиян», — приводит слова Малыша Przeglad Sportowy.