Норвегия не станет бойкотировать заседания FIS, несмотря на участие представителей России

Менеджер по связям с общественностью Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эспен Графф сообщил, что организация будет принимать участие в заседаниях Международной федерации лыжного спорта (FIS) даже при условии присутствия на них представителей России и Беларуси.

«Норвежская федерация лыжных видов спорта считает важным защищать интересы страны в международной работе, поэтому очень важно присутствовать на некоторых из таких встреч. Присутствие даёт нам возможность чётко сообщить на международном уровне, что Норвегия по-прежнему считает, что Россию и Беларусь нельзя допускать к участию в международных соревнованиях.

Поэтому мы приняли решение, что представители профсоюзов и сотрудники федерации должны присутствовать на собраниях, даже если на них будут представители России и Беларуси», — приводит слова Граффа VG.