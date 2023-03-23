Большунов, Терентьев и Непряева пропустят эстафеты на чемпионате России — 2023 в Тюмени

Российские лыжники Александр Большунов, Александр Терентьев и Наталья Непряева не примут участия в эстафетных гонках в рамках чемпионата России — 2023, который проходит в Тюмени, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Большунов пропустит предстоящую эстафетную гонку, чтобы подготовиться к марафону на 50 км. Терентьев и Непряева не смогут участвовать в эстафетах из-за болезни. Также в эстафетах не побегут Вероника Степанова и Сергей Устюгов.

Напомним, эстафетные гонки на чемпионате России — 2023 пройдут завтра, 24 марта. Женская эстафета начнётся в 9:00 мск, а старт мужской гонки запланирован на 10:30 мск. 25 марта лыжницы побегут масс-старт классическим стилем на 30 км. Мужской масс-старт на 50 км состоится в заключительный день соревнований, 26 марта.