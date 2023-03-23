Наталья Непряева досрочно завершила чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени
Поделиться
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийская чемпионка и лидер женской команды Наталья Непряева больше не выступит на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
«На этом чемпионате России Наташу мы уже не увидим. Она не будет соревноваться здесь из‑за болезни», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Напомним, Непряева из-за болезни пропустила гонку свободным стилем на 10 км и командный спринт на чемпионате России. Спортсменка, представляющая Архангельскую область, стала победительницей спринта и скиатлона на 15 км на этом турнире.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
13:36
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:28
- 22 марта 2023
-
23:56
-
21:34
-
20:45
-
19:21
-
18:30
-
18:12
-
17:23
-
17:11
-
16:07
-
13:56
-
13:33
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:19
-
12:03
-
11:52
-
11:46
-
11:40
-
11:28
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:15
-
11:04
-
10:57
-
10:36
Партнерский контент