Наталья Непряева досрочно завершила чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийская чемпионка и лидер женской команды Наталья Непряева больше не выступит на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«На этом чемпионате России Наташу мы уже не увидим. Она не будет соревноваться здесь из‑за болезни», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Непряева из-за болезни пропустила гонку свободным стилем на 10 км и командный спринт на чемпионате России. Спортсменка, представляющая Архангельскую область, стала победительницей спринта и скиатлона на 15 км на этом турнире.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.