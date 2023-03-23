Тереза Беранова: я — Нортуг в женском обличье. Хочу делать из нашего вида спорта шоу
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24-летняя чешская лыжница Тереза Беранова ярко высказалась о своём отношении к двукратному олимпийскому чемпиону, 13-кратному чемпиону мира норвежцу Петтеру Нортугу, а также о своих целях на будущее.
«Пока мы небольшая группа из Чехии, которая пытается пробудить лыжные гонки в нашей стране, где сейчас очень немногие этим занимаются.
Я – Нортуг в женском обличье. Меня никто не вдохновляет. С такими качествами можно только родиться. Мы оба получили это как дар свыше. У меня такое же ускорение, как и у Петтера, только в женских единицах.
Я хочу побеждать. Хочу делать из нашего вида спорта шоу, но на это всё нужно время», — приводит слова Берановой Dagbladet.
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