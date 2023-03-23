Чешка Тереза Беранова: Клебо — бог. С ним никто и никогда не сравнится

24-летняя чешская лыжница Тереза Беранова восхитилась пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Клебо – это бог. С ним никто и никогда не сравнится. Йоханнес популярен в Чехии, а ещё в Германии, Швеции и Франции, в общем, там, где есть любители покататься на лыжах», — приводит слова Берановой Dagbladet.

На прошедшем на чемпионате мира – 2023 Клебо:

• завоевал золото в личном спринте в классическом стиле;

• завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте в свободном стиле;

• завоевал серебро в скиатлоне;

• занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле;

• завоевал золото в эстафете;

• занял второе место в марафоне в классическом стиле.

26-летний Клебо — второй лыжник в истории по количеству титулов на ЧМ. Больше побед на столь высоком уровне одерживал только норвежец Петтер Нортуг. В его активе 13 золотых медалей чемпионатов мира.