Чешка Тереза Беранова: Клебо — бог. С ним никто и никогда не сравнится

24-летняя чешская лыжница Тереза Беранова восхитилась пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира норвежцем Йоханнесом Клебо.
«Клебо – это бог. С ним никто и никогда не сравнится. Йоханнес популярен в Чехии, а ещё в Германии, Швеции и Франции, в общем, там, где есть любители покататься на лыжах», — приводит слова Берановой Dagbladet.
На прошедшем на чемпионате мира – 2023 Клебо:
• завоевал золото в личном спринте в классическом стиле;
• завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте в свободном стиле;
• завоевал серебро в скиатлоне;
• занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле;
• завоевал золото в эстафете;
• занял второе место в марафоне в классическом стиле.
26-летний Клебо — второй лыжник в истории по количеству титулов на ЧМ. Больше побед на столь высоком уровне одерживал только норвежец Петтер Нортуг. В его активе 13 золотых медалей чемпионатов мира.
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