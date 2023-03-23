Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Беранова: Дарио Колонья всегда был моим героем, но в основном это из-за его внешности

Беранова: Дарио Колонья всегда был моим героем, но в основном это из-за его внешности
Аудио-версия:
Комментарии

24-летняя чешская лыжница Тереза Беранова забавно высказалась о легендарном швейцарце Дарио Колонье.

«Дарио Колонья всегда был моим героем, но в основном это из-за его внешности (смеётся)», — приводит слова Берановой Dagbladet.

37-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.

Отметим, что завтра, 24 марта, в Лахти (Финляндия) стартует заключительный, 15-й этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. В него войдут смешанные и классические командные спринты, личные спринты и масс-старты.

Материалы по теме
Большунов против Клебо. Легков против Нортуга. Кто лучший лыжник XXI века?
Рейтинг
Большунов против Клебо. Легков против Нортуга. Кто лучший лыжник XXI века?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023