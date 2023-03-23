Беранова: Дарио Колонья всегда был моим героем, но в основном это из-за его внешности

24-летняя чешская лыжница Тереза Беранова забавно высказалась о легендарном швейцарце Дарио Колонье.
«Дарио Колонья всегда был моим героем, но в основном это из-за его внешности (смеётся)», — приводит слова Берановой Dagbladet.
37-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.
Отметим, что завтра, 24 марта, в Лахти (Финляндия) стартует заключительный, 15-й этап Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. В него войдут смешанные и классические командные спринты, личные спринты и масс-старты.
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