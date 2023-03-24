Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько женская эстафета, где смотреть трансляцию

Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько женская эстафета, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 24 марта, в Тюмени пройдёт женская эстафета в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.

Гонка стартует в 9:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 8:40 мск.

Отметим, что эстафету пропустят такие топовые лыжницы, как Наталья Непряева и Вероника Степанова. У Непряевой наблюдаются симптомы простуды, поэтому она досрочно завершила своё выступление на турнире. Отметим, что до болезни Непряева выиграла личный спринт в классическом стиле и скиатлон. Степанова пока не принимала участия в ЧР.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x5 км
24 марта 2023, пятница. 09:00 МСК
Идёт
1
Москва
2
Республика Татарстан
3
Тюменская область
Материалы по теме
Российская биатлонистка чуть не выиграла золото чемпионата страны по лыжам. Это как?!
Российская биатлонистка чуть не выиграла золото чемпионата страны по лыжам. Это как?!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023