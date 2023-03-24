Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько женская эстафета, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 марта, в Тюмени пройдёт женская эстафета в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.

Гонка стартует в 9:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 8:40 мск.

Отметим, что эстафету пропустят такие топовые лыжницы, как Наталья Непряева и Вероника Степанова. У Непряевой наблюдаются симптомы простуды, поэтому она досрочно завершила своё выступление на турнире. Отметим, что до болезни Непряева выиграла личный спринт в классическом стиле и скиатлон. Степанова пока не принимала участия в ЧР.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.