Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько женская эстафета, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 марта, в Тюмени пройдёт женская эстафета в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.
Гонка стартует в 9:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 8:40 мск.
Отметим, что эстафету пропустят такие топовые лыжницы, как Наталья Непряева и Вероника Степанова. У Непряевой наблюдаются симптомы простуды, поэтому она досрочно завершила своё выступление на турнире. Отметим, что до болезни Непряева выиграла личный спринт в классическом стиле и скиатлон. Степанова пока не принимала участия в ЧР.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x5 км
24 марта 2023, пятница. 09:00 МСК
Идёт
1
Москва
2
Республика Татарстан
3
Тюменская область
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