Мария Истомина упала во время эстафеты на ЧР по лыжным гонкам. Спортсменка лидировала
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Российская лыжница Мария Истомина упала на третьем этапе эстафеты на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Спортсменка, представляющая Приволжский федеральный округ, на момент падения шла первой и в результате потеряла преимущество над преследовательницами.
Сегодня, 24 марта, на чемпионате России в Тюмени состоится мужская эстафетная гонка. Начало соревнования — в 10:30 мск.
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам завершится 26 марта. В последние дни соревнований в Тюмени состоится женская гонка на 30 км классическим стилем и мужской масс-старт на 50 км классикой. Ранее стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева досрочно завершила своё выступление на турнире из-за болезни.
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