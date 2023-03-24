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Мария Истомина упала во время эстафеты на ЧР по лыжным гонкам. Спортсменка лидировала

Мария Истомина упала во время эстафеты на ЧР по лыжным гонкам. Спортсменка лидировала
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Российская лыжница Мария Истомина упала на третьем этапе эстафеты на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Спортсменка, представляющая Приволжский федеральный округ, на момент падения шла первой и в результате потеряла преимущество над преследовательницами.

Сегодня, 24 марта, на чемпионате России в Тюмени состоится мужская эстафетная гонка. Начало соревнования — в 10:30 мск.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам завершится 26 марта. В последние дни соревнований в Тюмени состоится женская гонка на 30 км классическим стилем и мужской масс-старт на 50 км классикой. Ранее стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева досрочно завершила своё выступление на турнире из-за болезни.

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