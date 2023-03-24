Истомина: очень расстроилась, когда упала. Не хотелось подводить команду

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала своё падение на третьем этапе эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам. Спортсменка, представляющая Приволжский федеральный округ, на момент падения шла первой и в результате потеряла преимущество над преследовательницами.

«Очень расстроилась. Не ожидала, что уже здесь упаду, в конце. Мне нужно было как можно больше отрыва привезти, чтобы дальше нашей команде было полегче бороться с Тюменью и Татарстаном.

Даже не знаю, что сказать. Не знаю, как так получилось. Просто лыжи разъехались, и я вперёд упала. Блин, очень обидно и досадно, но надеюсь, что наша молодая девчонка справится и мы зацепим медаль.

Когда я упала, то думала, что меня тут же обгонят. Но у меня хватило времени встать. Понимала: вот опять подведу команду. Ну это просто немыслимо. Одно дело – за себя бежишь, а тут в команде. Опять я падаю, ноги не держат на этом чемпионате», — сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

По итогам женской эстафетной гонки команда Приволжского федерального округа заняла третье место.