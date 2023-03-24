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Пантрина завоевала пять медалей в пяти гонках ЧР. У Смирновой третье золото подряд

В Тюмени прошла женская эстафетная гонка в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.

Стоит отметить, что Елизавета Пантрина завоевала уже пятую подряд медаль по итогам всех пяти прошедших гонок текущего чемпионата России.

Другой представительнице команды Тюменской области, Екатерине Смирновой, удалось завоевать третье золото подряд в рамках текущих соревнований. Ранее она занимала первое место в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем и в финале женского командного спринта.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Эстафета, 4х5 км. Женщины

1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 57.52,9.

2. Республика Татарстан — 1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина) — отставание 13,3 секунды.

3. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина) +24,1.