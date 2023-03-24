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Мария Истомина: медаль — это очень классно. Жаль, что не получилось без форс-мажора

Мария Истомина: медаль — это очень классно. Жаль, что не получилось без форс-мажора
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Российская лыжница Мария Истомина высказалась о своём падении на третьем этапе эстафеты на чемпионате России — 2023. Команда Приволжского федерального округа завоевала бронзу в этой гонке.

«Я сама не знаю, почему упала. Я вроде шла спокойно, расталкивалась на спуск. Я не ставила себе палку между ног, я не запнулась. Не знаю, как так получилось, что я просто вперёд рыбкой нырнула. Если есть возможность посмотреть повтор, то, возможно, будет понятно, что произошло. Возможно, упала просто из-за снега, потому что скольжение очень тупое. Вероятно, я оттолкнулась и наткнулась на саму себя.

Медаль — это круто, очень классно. Вообще классно, что у нас появилась какая-то команда и мы поборолись. По-моему, была очень интересная гонка. Жаль, что не получилось без форс-мажора. Я подумала о том, что опять подвожу команду. Ну как можно было упасть на ровном месте?! Я не понимаю. Я не знала, как я шла, понимала, что где-то недалеко другие девочки. А это падение было не к месту. Боялась, что меня сейчас обгонят», — сказала Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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