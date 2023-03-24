Смирнова — о выступлении в эстафете на ЧР: на большом подъёме по щелчку пальца вырубило

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала победу команды Тюменской области в женской эстафете на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.
«Чемпионат России подходит к концу, осталась одна гонка. У меня сил уже, честно говоря, нет. Мне кажется, я сегодня выложилась на максимум. Да, я побегу завтра тридцатку. Не знаю, как будет завтра, но сегодня я бежала и всю гонку думала, что, наверное, не смогу стартовать. Это были первые эмоции, сейчас я уже отошла. Меня как по щелчку пальца вырубило на большом подъёме. Думала, лишь бы дотерпеть до спуска и намного не отстать. Я вообще не могла удержаться за Машей. Немного повезло, что она упала на спуске. У неё сразу потерялась скорость, удалось подкатить и даже обогнать.
Я видела момент падения Маши, видела, как она вставала как в замедленном действии. У неё не было скорости, и пришлось на мосту толкаться. Я сразу подкатилась к ней. Мне от того, что Маша упала, не легче. Я-то знаю, что ей проиграла. Обычно на эстафетах я смотрю на себя. Мне хочется показать какой-то яркий результат. Сегодня Маша помогла мне немного.
В Лизе я уже не сомневалась. Даже если бы было небольшое отставание, она бы на финише выдала всё, что есть. Ей нужно было бы до финишной прямой просто доехать и тут разобраться, но у неё сегодня была другая тактика — с самого финиша работать. Я думала, что проигрыш на старте гонки будет меньше. Я не знаю, сколько проигрывали, но я думала, что Алиса подтянется, однако её сзади команды начали догонять. Ничего страшного, всё бывает в нашем спорте. Все молодцы!» — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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