Команда Тюменской области завоевала золото в мужской эстафете на чемпионате России — 2023
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В Тюмени прошла мужская эстафетная гонка в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой выступили Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Эстафета, 4х10 км. Мужчины
1. Тюменская область (Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1:48.13,4.
2. Республика Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 51,7 секунды.
3. Республика Коми — 1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин) +1.58,1.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4x10 км
24 марта 2023, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Тюменская область
1:48:13.9
2
Республика Татарстан
+52.00
3
Республика Коми
+1:58.40
Завтра, 25 марта, состоится женская гонка на 30 км классическим стилем. Начало забега — в 9:00 мск.
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