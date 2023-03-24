Команда Тюменской области завоевала золото в мужской эстафете на чемпионате России — 2023

В Тюмени прошла мужская эстафетная гонка в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой выступили Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Эстафета, 4х10 км. Мужчины

1. Тюменская область (Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1:48.13,4.

2. Республика Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 51,7 секунды.

3. Республика Коми — 1 (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин) +1.58,1.

Завтра, 25 марта, состоится женская гонка на 30 км классическим стилем. Начало забега — в 9:00 мск.