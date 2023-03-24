Денис Спицов: с каждым кругом в эстафете лыжи работали всё лучше и лучше. Я был удивлён

Российский лыжник Денис Спицов высказался о победе сборной Тюменской области в мужской эстафете на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.

«Я не слышал, что мне сказал Якимушкин. Решил ли я эстафету? Я сделал всё, что мог, всё, что от меня зависело. Я по максимуму выложился на этапе. Погода сложная, пришлось тянуть до третьего круга, потому что если бы я начал с первого круга лидировать, было бы сложно добежать до конца. С каждым кругом лыжи работали всё лучше и лучше. Я был удивлён, потому что такие гонки редко бывают. Это сыграло не последнюю роль в результате. Сегодня тюменские ребята делали лыжи и отработали отлично», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.