Смирнова: до финиша ехала на остатках сил. На подъёме думала: «Дотерпеть бы до спуска»

Российская лыжница Екатерина Смирнова высказалась по итогам выступления в женской эстафете в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой Смирнова выступила вместе с Анной Грухвиной, Алисой Жамбаловой и Елизаветой Пантриной. Также лыжница прокомментировала падение во время гонки представительницы команды Приволжского федерального округа Марии Истоминой.

«На втором круге меня по щелчку вырубило. На длинном подъёме я думала: «Лишь бы до спуска дотерпеть». Не смогла за Машей удержаться и думала доехать до финиша на остатках сил, чтобы как можно меньше отставание было. Но я в Лизе была уверена и знала, что, даже если будет какое-то отставание, она всё равно догонит.

Видела, как Мария упала. Она очень долго вставала, потому что у неё вся скорость потерялась на мосту, ей пришлось толкаться. Поэтому я даже смогла её обогнать», — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».

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