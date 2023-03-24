Смирнова: до финиша ехала на остатках сил. На подъёме думала: «Дотерпеть бы до спуска»

Российская лыжница Екатерина Смирнова высказалась по итогам выступления в женской эстафете в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой Смирнова выступила вместе с Анной Грухвиной, Алисой Жамбаловой и Елизаветой Пантриной. Также лыжница прокомментировала падение во время гонки представительницы команды Приволжского федерального округа Марии Истоминой.
«На втором круге меня по щелчку вырубило. На длинном подъёме я думала: «Лишь бы до спуска дотерпеть». Не смогла за Машей удержаться и думала доехать до финиша на остатках сил, чтобы как можно меньше отставание было. Но я в Лизе была уверена и знала, что, даже если будет какое-то отставание, она всё равно догонит.
Видела, как Мария упала. Она очень долго вставала, потому что у неё вся скорость потерялась на мосту, ей пришлось толкаться. Поэтому я даже смогла её обогнать», — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».
- 24 марта 2023
-
14:00
-
13:54
-
13:12
-
12:56
-
12:36
-
12:28
-
12:20
-
12:16
-
11:56
-
11:05
-
10:59
-
10:38
-
10:31
-
10:25
-
10:18
-
10:02
-
09:58
-
09:45
-
08:30
-
08:00
- 23 марта 2023
-
23:35
-
21:25
-
20:47
-
20:16
-
19:45
-
18:13
-
13:36
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:28
- 22 марта 2023
-
23:56
-
21:34
-
20:45
-
19:21