Жамбалова: хотелось провести этап ещё сильнее, но я выдала всё, что смогла на сегодня
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Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала своё выступление в женской эстафете в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой Жамбалова выступила вместе с Анной Грухвиной, Елизаветой Пантриной и Екатериной Смирновой.
«Мы уже все профессионалы. Все сами настраиваются и знают, как нужно работать. Я первый год в Тюмени, и мне говорили, что у меня классический этап, его надо хорошо отрабатывать. Я на это и настраивалась. В принципе, довольна тем, как пробежала. Хотелось бы ещё сильнее провести этап, но я выдала всё, что смогла на сегодня. Девчонки доработали, и вышел такой замечательный результат у нас», — сказала Жамбалова в эфире «Матч ТВ».
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