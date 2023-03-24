Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Жамбалова: хотелось провести этап ещё сильнее, но я выдала всё, что смогла на сегодня

Жамбалова: хотелось провести этап ещё сильнее, но я выдала всё, что смогла на сегодня
Комментарии

Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала своё выступление в женской эстафете в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой Жамбалова выступила вместе с Анной Грухвиной, Елизаветой Пантриной и Екатериной Смирновой.

«Мы уже все профессионалы. Все сами настраиваются и знают, как нужно работать. Я первый год в Тюмени, и мне говорили, что у меня классический этап, его надо хорошо отрабатывать. Я на это и настраивалась. В принципе, довольна тем, как пробежала. Хотелось бы ещё сильнее провести этап, но я выдала всё, что смогла на сегодня. Девчонки доработали, и вышел такой замечательный результат у нас», — сказала Жамбалова в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России — 2023
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023