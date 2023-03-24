Елена Вяльбе станцевала на награждении победителей эстафет на чемпионате России по лыжам
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станцевала на награждении победителей и призёров эстафетных гонок на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Напомним, победу в женской и мужской эстафетах одержали команды Тюменской области. За женскую сборную выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. В составе мужской команды бежали Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
Завтра, 25 марта, состоится женская гонка на 30 км классическим стилем. Начало забега — в 9:00 мск. В последний день соревнований, 26 марта, мужчины проведут гонку с общего старта на 50 км.
Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях.
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