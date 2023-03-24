Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе станцевала на награждении победителей эстафет на чемпионате России по лыжам

Елена Вяльбе станцевала на награждении победителей эстафет на чемпионате России по лыжам
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станцевала на награждении победителей и призёров эстафетных гонок на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

Напомним, победу в женской и мужской эстафетах одержали команды Тюменской области. За женскую сборную выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. В составе мужской команды бежали Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Завтра, 25 марта, состоится женская гонка на 30 км классическим стилем. Начало забега — в 9:00 мск. В последний день соревнований, 26 марта, мужчины проведут гонку с общего старта на 50 км.

Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях.

Материалы по теме
Эксклюзив
Якимушкин: Денис Спицов сделал отрыв, мне нужно было всего лишь его удержать
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023