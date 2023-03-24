Грухвина: сегодня реально победила вся команда, не только спортсмены

Российская лыжница Анна Грухвина высказалась по итогам выступления в женской эстафете в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой Грухвина выступила вместе с Екатериной Смирновой, Алисой Жамбаловой и Елизаветой Пантриной.

«У меня сегодня был первый этап. Конечно, моё состояние на чемпионате России оставляет желать лучшего. Но понимала, что это командная работа, и должна была собраться на эту гонку, показать всё, что я могу.

Сегодня действительно сработала целая команда, сервис, тренеры. Все стояли по трассе. Погодные условия очень тяжёлые, на улице стоит большой плюс. Сегодня реально победила вся команда – не только спортсмены, но и тренеры, сервис.

Мы с Елизаветой коренные тюменки. Здесь ты знаешь каждый спуск, каждый поворот. Я начинала, а Лизка заканчивала, и поэтому всё хорошо у нас», — сказала Грухвина в эфире «Матч ТВ».