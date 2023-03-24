Клебо и Вальнес стали первыми в квалификации мужского командного спринта на этапе КМ

В Лахти (Финляндия) прошла квалификация мужского командного спринта в свободном стиле в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителями квалификации стали норвежские спортсмены Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
1. Норвегия — 1 (Эрик Вальнес, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 5.27,66.
2. Франция — 1 (Рено Же, Лука Шанава) — отставание 6,74 секунды.
3. Норвегия — 2 (Харальд Эстберг Амундсен, Синдре Бьёрнестад Скар) +9,58.
Финал мужского командного спринта состоится сегодня, 24 марта. Начало гонки — в 18:30 мск.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.
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