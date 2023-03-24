«Отрадно, что он вернулся». Клебо — о Вальнесе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о своём партнёре по сборной Эрике Вальнесе, в паре с которым сегодня выиграл командный спринт на заключительном, 15-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
«Прежде всего отрадно, что он вернулся. У него было вялое начало сезона, и это было не то, на что он рассчитывал. И чемпионат мира определённо сложился для него не так, как он хотел. Но в последние недели он выглядел солидно и в заметно хорошем настроении», — приводит слова Клебо VG.
Напомним, в декабре 2022 года Вальнес пропустил ряд соревнований из-за проблем с дыхательными путями, а в полуфинале командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта-2023 в Планице норвежец упал и сломал лыжу, из-за чего не смог квалифицироваться в финал.
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