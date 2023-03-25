«Вспоминаю — и слёзы наворачиваются». Непряева — о самой большой похвале Бородавко

Олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира в сезоне-2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева рассказала о самой большой похвале своего тренера Юрия Бородавко.

«Важно ли мне, чтобы хвалили? Думаю, любой девочке это важно.

Помню ли самую большую похвалу от Юрия Викторовича Бородавко? Это было перед скиатлоном в Пекине. Бородавко был вынужден задержаться в Москве, и мы общались с ним по телефону. Я, помню, даже удивилась тогда. Обычно он так не настраивает меня перед гонкой. А тут вдруг такой: «Ты у меня самая лучшая, самая сильная, вообще классная! У тебя всё получится!» На следующий день ему звоню и понимаю, что не могу говорить — плачу. Даже сейчас вспоминаю — и слёзы наворачиваются», — приводит слова Непряевой RT.

Непряева стала серебряным призёром скиатлона, уступив только норвежке Терезе Йохауг. Это серебро – единственная личная олимпийская медаль Непряевой. Ещё три заработаны в эстафетах и командном спринте.