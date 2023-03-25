Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дарья Непряева сошла с дистанции в гонке на 30 км классикой на ЧР. Лыжница расплакалась

Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, сошла с дистанции в гонке на 30 км классическим стилем на чемпионате России — 2023 в Тюмени. После досрочного завершения гонки 20-летняя спортсменка расплакалась.

Завтра, 26 марта, состоится заключительная гонка в рамках чемпионата России по лыжам. Мужчины пробегут 50 км в классическом стиле. Начало забега — в 09:00 мск. Накануне прошли эстафетные гонки. Победу в женской и мужской эстафетах одержали команды Тюменской области. За женскую сборную выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. В составе мужской команды бежали Артём Мальцев, Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.