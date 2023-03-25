Анастасия Кулешова выиграла 30-километровый масс-старт на чемпионате России в Тюмени
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В Тюмени завершился женский масс-старт на 30 км в классическом стиле в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах, 28-летняя Анастасия Кулешова (Седова).
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Масс-старт, 30 км. Женщины
1. Анастасия Кулешова (Седова) — 1:37.23,8
2. Мария Истомина — отставание 13,3 секунды.
3. Анастасия Прокофьева (Рыгалина) + 1.21,5.
4. Диана Артемьева + 1.48,2.
5. Юлия Ступак + 1.55,5.
6. Евгения Крупицкая + 2.28,0.
7. Алёна Баранова + 2.34,5.
8. Елизавета Шалабода + 2.35,7.
Отметим, что в гонке по разным причинам не приняли участие Наталья Непряева, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева и Елизавета Пантрина.
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