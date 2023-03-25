Анастасия Кулешова оценила своё выступление на чемпионате России — 2023 в Тюмени

Двукратный бронзовый призёр Олимпиад в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) прокомментировала победу в 30-километровом марафоне на чемпионате России – 2023, а также подвела итоги своего выступления на данном старте.
«Вполне достойной вышла гонка, получилась борьба. Очень тяжёлая погода, поэтому рада, что получилось дотерпеть и побороться. Понятное дело, я довольна результатом
Я видела, что у нас с Машей плюс-минус одинаковое самочувствие и скольжение лыж, поэтому ловила какой-то момент для отрыва. И получилось. Весь последний круг думала, где мне будет лучше оторваться, убежать. Когда ты едешь вдвоём с кем-то, ты обдумываешь несколько вариантов, как тебе завоевать победу.
Я контролировала Машу так же, как и она меня. В один момент я начала отставать, но пыталась пересилить себя и, конечно же, контролировала ситуацию.
Предыдущие бронзы компенсировать нельзя. Победа – есть победа, в каждой гонке хотелось бороться за первое место. Рада, что именно в марафоне получилось выиграть.
В целом, оценю чемпионат России на четвёрочку. Всегда есть, к чему стремиться. В этом сезоне я плавно возвращалась, так что «четыре» – хороший результат для меня. Мы с тренером решили, что в этом году тренировки будут более щадящими, чтобы не перегружать организм. Считаю, что очень достойный чемпионат», — передаёт слова Кулешовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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