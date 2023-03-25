Истомина: досадно, что не получилось побороться за победу в марафоне. Всё было возможно

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала второе место в гонке на 30 км классическим стилем на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
«Немного досадно, что не получилось полноценно побороться за первое место. По силам – всё было возможно, но сегодня гонка сложилась так: Настя оказалась где-то сильнее, где-то умнее. Сделаем выводы, будем работать дальше. Не считаю, что это полноценный провал – в целом, была классная гонка, мы боролись почти до последнего.
Получилось так, что я попила на верхушке подъёма – и Настя в этот момент ускорилась. У неё лучше ехали лыжи со спуска, поэтому я думала, стоит ли пить. Я понимала, что если она ускорится – я, возможно, не смогу больше её догнать. В итоге, я решила попить, а Настя увидела это и ускорилась – догнать её было тяжело: участки были пологие, поэтому очень была важна работа лыж.
Если вернуться в тот момент – я бы не стала пить. Мне всегда немного плохо после того, как я попью, нужно немного времени, чтобы войти в гонку. Но по ходу гонки я очень мало пила, поэтому решил остановиться – бывает, что из-за обезвоживания организм торкает и ты уже идёшь кое-как. Это была моя ошибка – я проиграла.
Гонка была интересная, классная. Даже для зрителей, хоть это и масс-старт, который не все любят из-за длинной дистанции. Сегодня я понимала, что у меня побаливает спина, нога, колит печень. Я собрала всё, что можно в этой гонке. Все недочёты, что есть в организме – все вылезли на длинной дистанции.
В целом, чемпионат России оценю на четвёрку, учитывая личную медаль сегодня. Начало чемпионата было неудачным – непонятные падения, без которых было бы всё гораздо лучше», — передаёт слова Истоминой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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