Главный тренер сборной Швеции по лыжным гонкам может покинуть свой пост
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Главный тренер сборной Швеции Петтер Мюльбак покинет свой пост после завершения сезона-2022/2023, сообщает SVT.
По информации источника, отставка тренера вызвана конфликтом внутри национальной команды. Мюльбак занимает свой пост с весны 2020 года. Сам тренер не стал комментировать информацию об уходе из шведской сборной.
«Я отвечу на все вопросы после соревнований в Лахти. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я сейчас не могу», — сказал Мюльбак.
Напомним, заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Лахти (Финляндия). Соревнования завершатся завтра, 26 марта. Сегодня, 25 марта, пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Квалификация женского спринта начнётся в 12:30 мск.
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