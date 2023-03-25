Йонна Сундлинг выиграла квалификацию женского спринта на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошла квалификация женского спринта в свободном стиле в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей квалификации стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, прошедшая дистанцию за 3.06,87.

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1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.06,87.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 1,14 секунды.

3. Майя Дальквист (Швеция) +2,28.

Финальный забег женского спринта также состоится сегодня, 25 марта. Начало гонки — в 16:20 мск.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.