Йонна Сундлинг выиграла квалификацию женского спринта на этапе Кубка мира в Лахти
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В Лахти (Финляндия) прошла квалификация женского спринта в свободном стиле в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей квалификации стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, прошедшая дистанцию за 3.06,87.
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.06,87.
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 1,14 секунды.
3. Майя Дальквист (Швеция) +2,28.
Финальный забег женского спринта также состоится сегодня, 25 марта. Начало гонки — в 16:20 мск.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.
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