Видео: Вяльбе и Ступак зажигательно танцуют после финиша марафона на чемпионате России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак зажигательно станцевали после 30-километрового марафона в классическом стиле на чемпионате России – 2023, который проходит в Тюмени. Момент попал в объективы камер.
В последней гонке ЧР Ступак заняла пятое место.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Масс-старт, 30 км, свободный стиль. Женщины
1. Анастасия Кулешова (Седова) — 1:37.23,8
2. Мария Истомина — отставание 13,3 секунды.
3. Анастасия Прокофьева (Рыгалина) + 1.21,5.
4. Диана Артемьева + 1.48,2.
5. Юлия Ступак + 1.55,5.
6. Алёна Баранова + 2.34,5.
7. Елизавета Шалабода + 2.35,7.
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