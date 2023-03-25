«Руки-ноги перестали слушаться». Лыжник сборной России – о причинах поражения в эстафете

Российский лыжник Антон Тимашов высказался о втором месте в мужской эстафете на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Спортсмен выступал в составе первой команды Республики Татарстан.

«В эстафете Денис Спицов был сильнее. Лыжи у нас работали примерно одинаково, но меня в какой-то момент просто вырубило. Честно говоря, это внезапно произошло. Обычно я всегда контролирую темп, всегда получалось, а тут просто на раз-два вырубило, руки-ноги перестали слушаться.

Денис атаковал в одном и том же месте. На третьем круге я уже продержался с трудом, поскольку у него несвойственный для меня бег. Он запрыгивает в подъём, отрабатывает его, а затем ещё метров 700 на максимум работает. Я же, если бы бежал в своём темпе, не запрыгивал бы в подъём, а спокойно забегал, «задавливал», а потом уже начинал бы постепенно разгоняться до спуска. Денис же забегал, я за ним, а потом мне очень тяжело уже было на равнине. На четвёртом круге это и сказалось», — сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.