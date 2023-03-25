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Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти
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В Лахти (Финляндия) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем финальной спринтерской гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,6.
2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 0,8 секунды.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,0.
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,3.
5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.
6. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +3,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 15, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.6 км. Классический стиль. Финал
25 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:48.5
2
Калле Хальфварссон
Швеция
+0.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.0

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

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