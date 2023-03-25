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Йоханнес Клебо стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем финальной спринтерской гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,6.

2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 0,8 секунды.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,0.

4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,3.

5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1,7.

6. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +3,0.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.